Історія з побиттям вчителькою школярів в Обухові отримала продовження: у справу втрутилась поліція

Поліціянти склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній із шкіл.
Історія з побиттям вчителькою второкласників в одній зі шкіл Обухова, що на Київщині, отримала продовження. У справу втрутилась поліція.
Поліціянти склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній із шкіл.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
До поліції про неправомірні дії класного керівника повідомила бабуся одного із учнів другого класу разом з іншими батьками.
Правоохоронці провели всебічну перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі.
Наразі поліції відомо про два факти, які мають ознаки булінгу, тож після всебічної перевірки відносно класного керівника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Працівники поліції вкотре закликають не замовчувати випадки булінгу, адже наслідки для жертви можуть бути вкрай негативними.
Нагадаємо, в обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.
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