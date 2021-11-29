Охрану в школах обещают усилить с нового 2022 года.
В школах Киева усилят охрану.
Об этом сообщили в КГГА.
В рамках программы "Безопасная столица" в Киеве также продолжат устанавливать на улицах системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать номера автомобилей. В настоящее время в столице установлено уже 7 тысяч камер.
Охрану в школах обещают усилить с нового 2022 года.
Напомним, в селе Забирье в Киевской области мать одного из учеников пожаловалась на булинг в школе. Ученика седьмого класса девятиклассник силой раздел догола и не давал одеться. А другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик даже плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается абсолютно безнаказанным. Директор назвал инцидент шуткой.
Кроме того, в обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.