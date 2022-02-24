У районі Борисполя під Києвом чути вибухи, відбувається евакуація з аеропорту

У районі Борисполя під Києвом чути вибухи, відбувається евакуація з аеропорту

Що відбувається - наразі невідомо.

Уранці 24 лютого в районі Борисполя біля Києва було чути кілька вибухів.

Про це повідомляють журналісти ТСН.ua, а також очевидці.

Джерела ТСН.ua повідомляють, що зараз відбувається евакуація усіх з аеропорту "Бориспіль". Летовище не працює.

Очевидці також повідомляють про нібито потужні вибухи в Харкові та Одесі.

Що саме вибухає, поки що невідомо.

Тим часом російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.

Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

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