У районі Борисполя під Києвом чути вибухи, відбувається евакуація з аеропорту

Що відбувається - наразі невідомо.
Уранці 24 лютого в районі Борисполя біля Києва було чути кілька вибухів.
Про це повідомляють журналісти ТСН.ua, а також очевидці.
Джерела ТСН.ua повідомляють, що зараз відбувається евакуація усіх з аеропорту "Бориспіль". Летовище не працює.
Очевидці також повідомляють про нібито потужні вибухи в Харкові та Одесі.
Що саме вибухає, поки що невідомо.
Тим часом російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.