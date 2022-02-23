У Києві комунальні приміщення передаватимуть для потреб тероборони без аукціонів

У Києві комунальні приміщення передаватимуть для потреб тероборони без аукціонів

У середу, 23 лютого, Київрада на позачерговій сесії ухвалила стратегічне рішення.

У Києві комунальні приміщення передаватимуть для потреб тероборони без аукціонів.

У середу, 23 лютого, Київрада на позачерговій сесії ухвалила стратегічне рішення.

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Про це йдеться на сайті КМДА.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, рішення прийнято відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України – місто-герой Київ", "Про оренду державного та комунального майна" та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

"Депутатський корпус підтримав організаційно-розпорядчий акт. Відтак нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, необхідні для розміщення та функціонування на території столиці Сил Територіальної оборони Збройних Сил України будуть надані в оренду Департаменту муніципальної безпеки КМДА без проведення аукціону. Надзвичайні ситуації потребують невідкладного вирішення, тому депутатський корпус за особливою процедурою буде розглядати проєкти рішень щодо безпеки населення та обороноздатності столиці. Міська влада зміцнює територіальну оборону, оскільки необхідно встановити додаткові соціальні гарантії в разі військового вторгнення", – зазначив Володимир Бондаренко.

Секретар Київради додав, що придбання навчально-матеріальної бази, обладнання, товарів та послуг, які необхідні для функціонування на території міста Сил Територіальної оборони Збройних Сил України, за потреби може здійснювати Департамент муніципальної безпеки КМДА за рахунок коштів із бюджету Києва.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні закликав депутатів Київради забути про "політичні кольори" і консолідуватися. Отож сьогодні на сесії Київрада об’єдналась в єдину фракцію — фракцію України.

Також мер вкотре закликав депутатів вступати до лав тероборони міста Києва.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що означає запровадження НС у столиці.

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