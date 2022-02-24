В районе Борисполя под Киевом слышны взрывы, происходит эвакуация из аэропорта

В районе Борисполя под Киевом слышны взрывы, происходит эвакуация из аэропорта

Что происходит – пока неизвестно.

Утром 24 февраля в районе Борисполя возле Киева было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщают журналисты ТСН.ua, а также очевидцы.

Источники ТСН.ua сообщают, что сейчас происходит эвакуация всех из аэропорта "Борисполь". Аэродром не работает.

Очевидцы также сообщают о якобы мощных взрывах в Харькове и Одессе.

Что именно взрывается, пока неизвестно.

Тем временем российские "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

Напомним: