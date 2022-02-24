В районе Борисполя под Киевом слышны взрывы, происходит эвакуация из аэропорта

Что происходит – пока неизвестно.
Утром 24 февраля в районе Борисполя возле Киева было слышно несколько взрывов.
Об этом сообщают журналисты ТСН.ua, а также очевидцы.
Источники ТСН.ua сообщают, что сейчас происходит эвакуация всех из аэропорта "Борисполь". Аэродром не работает.
Очевидцы также сообщают о якобы мощных взрывах в Харькове и Одессе.
Что именно взрывается, пока неизвестно.
Тем временем российские "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.