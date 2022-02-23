"Что, сепарок, выходи, приехали": волонтер рассказал, как киевский таксист сдал его полиции, потому что он читал новости "ДНР"

"Что, сепарок, выходи, приехали": волонтер рассказал, как киевский таксист сдал его полиции, потому что он читал новости "ДНР"

Оказалось, что таксист – бывший разведчик, он заметил, как его пассажир читал паблики сепаратистов и решил принять меры.

В Киеве бдительный таксист сдал полиции волонтера, потому что тот читал новости "ДНР". Поэтому водитель такси принял его за сепаратиста.

Об этом курьезном случае написал волонтер Тим Златкин в Facebook.

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Златкин рассказал, что ходил в аптеку за лекарством и решил домой возвращаться на такси, потому что замерз.

"Приехал Peugeot, сажусь рядом с водителем, домой минут семь ехать, втыкаю в телефон. Водитель молчит, потом кого-то набирает: "Ты на месте? Один? Я сейчас подъеду, выйдите, пожалуйста". Ну, думаю, мало с кем у него потом встреча, едем, вроде, в мою сторону по Сталинграда, втыкаю дальше в телефон, читаю, что там на Донбассе... В конце-концов — хоба, что-то мы долго едем и как-то не так! И тут останавливаемся, вижу, вообще не мой двор. Хотел быкануть на водителя, тут сбоку подходят двое, он им окошко опускает, говорит: "Вот клиент". Поворачивается ко мне: "Что, сепарок, выходи, приехали...", — рассказывает волонтер.

Златкин говорит, что сначала хотел уже защищаться и применить силу, но что-то его остановило: "Ну не грабят ночью таким образом...".

"Потом присматриваюсь, а мы возле райотдела! Как раз между домами во дворе, где парковка большая, знакомая местность... Аж остолбенел, когда предъявили полицейскую ксиву с требованием показать мои документы", — рассказывает волонтер.

Мужчины быстро выяснили отношения и потом вместе посмеялись.

Оказалось, что таксист — бывший разведчик, заметил, как его пассажир читал новости "ДНР" и решил принять меры.

"Таксист когда-то в разведке служил, навыки остались, а здесь ситуация в стране напряженная, как известно, и еще какой-то мужик садится к нему в машину и читает... сводки "апалчения", вестники "ДНР", новости "Новороссии" и другие сепарские паблики". У мужика клему и замкнуло, повез "сепара" к друзьям копам, выяснить, что это за бесстрашный по Киеву бродит среди ночи, не диверсант ли какой-нибудь или агент кремля", — пишет Златкин.

Волонтер выяснил, что таксиста-разведчика зовут Константин. Вместе сфотографироваться бдительный киевлянин отказался, но Тим решил рассказать о нем в соцсетях.

"Оно, конечно, смех смехом, но, на самом деле, греет душу, что даже таксист бодрствует обороноспособность и территориальную целостность. Ну, ошибся, бывает, однако по сути все сделал верно", — подытожил волонтер.

Напомним, в Украине в ближайшее время состоится учебное собрание резервистов Силы территориальной обороны ВСУ.

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