Проверка паспортов, усиленная охрана, запрет на работу заведений ночью: ограничения чрезвычайного положения в Киеве

При передвижении по столице нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

С начала суток 24 февраля в Украине вводится чрезвычайное положение – из-за российской агрессии.

В Киеве усилят меры безопасности, охрану разных объектов. В то же время, комендантского часа не будет. Об этом сообщает КГГА.

Какие запреты и ограничения чрезвычайного положения будут действовать в Киеве с 24 февраля 2022 года:

Комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу, нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города.

Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.

Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.

Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.

Особый контроль будет введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского.

Патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт стражам порядка будет помогать муниципальная охрана.

Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений – школ и детсадов.

Чрезвычайное положение в столице – какие ограничения ожидают жителей Киева

Напомним, с 24 февраля чрезвычайное положение, по меньшей мере, на 30 дней будет действовать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей — там действует операция Объединенных сил.

Предусмотренные документом ограничения и запреты сразу вводить не будут, а в зависимости от ситуации и необходимости. Для этого будут отдельные решения властей.

Общие возможные ограничения и правила чрезвычайного положения с 24 февраля 2022 года:

Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).

Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.

Запрет стайков.

Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).

Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.

Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.

Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.

Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости). Речь не идет о лицензионных медиа.

Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.

Напомним: