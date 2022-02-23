Проверка паспортов, усиленная охрана, запрет на работу заведений ночью: ограничения чрезвычайного положения в Киеве

При передвижении по столице нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
С начала суток 24 февраля в Украине вводится чрезвычайное положение – из-за российской агрессии.
В Киеве усилят меры безопасности, охрану разных объектов. В то же время, комендантского часа не будет. Об этом сообщает КГГА.
Какие запреты и ограничения чрезвычайного положения будут действовать в Киеве с 24 февраля 2022 года:
- Комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу, нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
- Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города.
- Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.
- Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00.
- На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.
- Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.
- Особый контроль будет введен за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского.
- Патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт стражам порядка будет помогать муниципальная охрана.
- Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений – школ и детсадов.
Напомним, с 24 февраля чрезвычайное положение, по меньшей мере, на 30 дней будет действовать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей — там действует операция Объединенных сил.
Предусмотренные документом ограничения и запреты сразу вводить не будут, а в зависимости от ситуации и необходимости. Для этого будут отдельные решения властей.
Общие возможные ограничения и правила чрезвычайного положения с 24 февраля 2022 года:
- Установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение (при необходимости).
- Ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости).
- Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мер, запрет на проведение которых устанавливается судом.
- Запрет стайков.
- Временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений.
- Введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток, при необходимости).
- Проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.
- Запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней расходовки Украины.
- Запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку.
- Регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрещение работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного использования.
- Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости). Речь не идет о лицензионных медиа.
- Нарушения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопросе о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранении населения или защите прав и свобод других людей.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.