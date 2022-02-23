Кличко рассказал, что означает введение чрезвычайного положения в Киеве

Кличко рассказал, что означает введение чрезвычайного положения в Киеве

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

Сегодня СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. Это касается и Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что означает введение ЧП в столице.

Об этом он написал в Telegram.

Кличко отметил, что согласно законодательству Украины, Верховная Рада должна принять решение о введении чрезвычайного положения в течение 48 часов.

Парламент планирует рассмотреть это решение сегодня, 23 февраля. Если такое решение будет принято и вступит в силу, мэр объяснил, что это значит.

Что означает введение ЧП в столице

На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА/КГГА.

Устанавливается усиленный контроль за въездами и выездами с территории городов и областей.

Может ограничиваться движение транспортных средств и производиться их осмотр.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

Запрещается проведение митингов.

Могут быть и другие ограничительные меры.

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

Все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб города Киева, который соберется сегодня после соответствующего решения Верховной Рады.

Всю информацию город будет обнародовать оперативно на официальных ресурсах городских властей.

"Пожалуйста, доверяйте информации только из официальных источников. Ведь сегодня много спекуляций и манипуляций – чтобы взорвать стабильную ситуацию в стране. Это тоже часть войны России против Украины", — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичные власти работают, все на местах. Принимаются необходимые решения для жизнеобеспечения города. Для создания системы территориальной обороны. Для обеспечения работы общественного транспорта, учреждений и заведений Киева.

"Итак, спокойно работаем, соблюдаем законы и порядок. Эти вызовы мы должны и сможем преодолеть только вместе! С холодным умом и выдержкой", — резюмировал Кличко.

Напомним, власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах и переносу конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано в случае вторжения РФ в столицу.

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