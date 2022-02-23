В Киеве коммунальные помещения будут передаваться для нужд теробороны без аукционов

В Киеве коммунальные помещения будут передаваться для нужд теробороны без аукционов

В среду, 23 февраля, Киевсовет на внеочередной сессии принял стратегическое решение.

В Киеве коммунальные помещения будут передаваться для нужд терробороны без аукционов.

В среду, 23 февраля, Киевсовет на внеочередной сессии принял стратегическое решение.

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Об этом идет речь на сайте КГГА.

По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решение принято в соответствии с законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О столице Украины — городе-герое Киев", "Об аренде государственного и коммунального имущества" и Порядке передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

"Депутатский корпус поддержал организационно-распорядительный акт. Следовательно, нежилые помещения коммунальной собственности территориальной громады города Киева, необходимые для размещения и функционирования на территории столицы Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины будут предоставлены в аренду Департамента муниципальной безопасности КГГА без проведения аукциона. Чрезвычайные ситуации требуют немедленного решения, поэтому депутатский корпус по особой процедуре будет рассматривать проекты решений по безопасности населения и обороноспособности столицы. Городские власти укрепляют территориальную оборону, поскольку необходимо установить дополнительные социальные гарантии в случае военного вторжения", — отметил Владимир Бондаренко.

Секретарь Киевсовета добавил, что приобретение учебно-материальной базы, оборудования, товаров и услуг, необходимых для функционирования на территории города Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, при необходимости может осуществлять Департамент муниципальной безопасности КГГА за счет средств из бюджета Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня призвал депутатов Киевсовета забыть о "политических цветах" и консолидироваться. Сегодня на сессии Киевсовет объединился в единую фракцию — фракцию Украины.

Также мэр еще раз призвал депутатов вступать в ряды терробороны Киева.

Напомним, сегодня СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. Это касается и города Киева. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что означает введение ЧП в столице.

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