"Що, сепарок, виходь, приїхали": волонтер розповів, як київський таксист здав його поліції, бо він читав новини "ДНР"

"Що, сепарок, виходь, приїхали": волонтер розповів, як київський таксист здав його поліції, бо він читав новини "ДНР"

Виявилось, що таксист - колишній розвідник, він помітив, як його пасажир читав пабліки сепаратистів і вирішив вжити заходів.

У Києві пильний таксист здав поліції волонтера, бо той читав новини "ДНР". Через це водій таксі сприйняв його за сепаратиста.

Про цей курйозний випадок написав волонтер Тім Златкін у Facebook.

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Златкін розповів, що ходив до аптеки по ліки і вирішив додому повертатися на таксі бо змерз.

"Приїхав Peugeot, сідаю поряд з водієм, додому хвилин сім їхати, втикаю в телефон. Водій мовчить, потім когось набирає: "Ти на місці? Один? Я зараз під'їду, вийдіть, будь ласка". Ну, думаю, мало з ким в нього потім зустріч, їдемо, наче, в мій бік по Сталінграда, втикаю далі в телефон, читаю, що там на Донбасі... Врешті-решт – хоба, щось ми довго їдемо і якось не так! І тут зупиняємося, бачу, взагалі не мій двір. Хотів вже биканути на водія, аж тут збоку підходять двоє, він їм віконце опускає, каже: "Ось клієнт". Повертається до мене: "Що, сепарок, виходь, приїхали...", - розповідає волонтер.

Златкін каже, що спочатку хотів уже захищатися і застосувати силу, але щось його зупинило: "Ну не грабують серед ночі в такий спосіб...".

"Потім придивляюся, а ми біля райвідділу! Якраз між будинками у дворі, де парковка велика, знайома місцевість... Аж закляк, коли пред'явили поліцейську ксиву з вимогою показати мої документи", - розповідає волонтер.

Чоловіки швидко з'ясували стосунки і потім разом посміялися.

Виявилось, що таксист - колишній розвідник, він помітив, як його пасажир читав новини "ДНР" і вирішив вжити заходів.

"Таксист колись в розвідці служив, навички залишилися, а тут ситуація у країні напружена, як відомо, і ще якийсь мужик сідає до нього в машину та читає... зведення "апалчєнія", вісники "ДНР", новини "Новоросії" та інші сепарські пабліки". В мужика клему й замкнуло, повіз "сепара" до друзів копів, з'ясувати, що це за безстрашний по Києву бродить серед ночі, чи не диверсант якийсь або агент кремля", - пише Златкін.

Волонтер з'ясував, що таксиста-розвідника звати Костянтин. Разом сфотографуватися пильний киянин відмовився відмовився, але Тім вирішив розповісти про нього у соцмережах.

"Воно, звичайно, сміх сміхом, але, насправді, гріє душу, що навіть таксист пильнує обороноздатність і територіальну цілісність. Ну, помилився, буває, проте по суті все зробив вірно", - підсумував волонтер.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів Сили територіальної оборони ЗСУ.

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