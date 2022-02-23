Кличко розповів, що означає запровадження надзвичайного стану в Києві

Кличко розповів, що означає запровадження надзвичайного стану в Києві

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

Сьогодні РНБО ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що означає запровадження НС у столиці.

Про це він написав у Telegram.

Кличко зазначив, що згідно із законодавством України, Верховна Рада має ухвалити рішення щодо запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин.

Парламент планує розглянути це рішення сьогодні, 23 лютого. Якщо таке рішення буде ухвалено і набере чинності, мер пояснив, що це означає.

Що означає запровадження НС у столиці

На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА/КМДА.

Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей.

Може обмежуватися рух транспортних засобів та здійснюватися їх огляд.

Встановлюється заборона на проведення масових заходів.

Забороняється проведення мітингів.

Та можуть бути інші обмежувальні заходи.

Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

Всі необхідні рішення та заходи із впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні – після відповідного рішення Верховної Ради.

Всю інформацію місто оприлюднюватиме оперативно на офіційних ресурсах міської влади.

"Будь ласка, довіряйте інформації тільки з офіційних джерел. Адже сьогодні багато спекуляцій і маніпуляцій – щоб підірвати стабільну ситуацію в країні. Це – теж частина війни Росії проти України", - наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що столична влада працює, всі на місцях. Ухвалюються необхідні рішення для життєзабезпечення міста. Для створення системи територіальної оборони. Для забезпечення роботи громадського транспорту, установ та закладів Києва.

"Отже, спокійно працюємо, дотримуємося законів і порядку. Ці виклики ми повинні і зможемо подолати тільки разом! З холодним розумом і витримкою", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, влада України готується до сценарію знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва. Це буде зроблено в разі вторгнення РФ в столицю.

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