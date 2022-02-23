Перевірка паспортів, посилена охорона, заборона на роботу закладів уночі: обмеження надзвичайного стану в Києві

Під час пересування столицею потрібно буде мати з собою документ, що посвідчує особу.
Від початку доби 24 лютого в Україні запроваджується надзвичайний стан - через російську агресію.
У Києві посилять заходи безпеки, охорону різних об'єктів. Водночас комендантської години не буде. Про це повідомляє КМДА.
Які заборони та обмеження надзвичайного стану діятимуть у Києві від 24 лютого 2022 року:
- Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом, потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.
- Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста.
- Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.
- Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 07:00 до 23:00.
- На всіх основних в’їздах до міста працюватимуть контрольно-пропускні пункти.
- Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій.
- Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського.
- Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона.
- Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитсадків.
Нагадаємо, від 24 лютого надзвичайний стан щонайменше на 30 днів діятиме на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил.
Передбачені документом обмеження та заборони одразу запроваджувати не будуть, а залежно від ситуації та потреби. Для цього будуть окремі рішення влади.
Загальні можливі обмеження та правила надзвичайного стану від 24 лютого 2022 року:
- Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).
- Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).
- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
- Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.
- Заборона страйків.
- Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
- Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби).
- Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.
- Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.
- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
- Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування. Не йдеться про ліцензовані медіа.
- Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).
- Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.