Перевірка паспортів, посилена охорона, заборона на роботу закладів уночі: обмеження надзвичайного стану в Києві

Перевірка паспортів, посилена охорона, заборона на роботу закладів уночі: обмеження надзвичайного стану в Києві

Під час пересування столицею потрібно буде мати з собою документ, що посвідчує особу.

Від початку доби 24 лютого в Україні запроваджується надзвичайний стан - через російську агресію.

У Києві посилять заходи безпеки, охорону різних об'єктів. Водночас комендантської години не буде. Про це повідомляє КМДА.

Які заборони та обмеження надзвичайного стану діятимуть у Києві від 24 лютого 2022 року:

Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом, потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.

Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста.

Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.

Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 07:00 до 23:00.

На всіх основних в’їздах до міста працюватимуть контрольно-пропускні пункти.

Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій.

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського.

Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона.

Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитсадків.

Надзвичайний стан у столиці – які обмеження очікують жителів Києва

Нагадаємо, від 24 лютого надзвичайний стан щонайменше на 30 днів діятиме на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил.

Передбачені документом обмеження та заборони одразу запроваджувати не будуть, а залежно від ситуації та потреби. Для цього будуть окремі рішення влади.

Загальні можливі обмеження та правила надзвичайного стану від 24 лютого 2022 року:

Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).

Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).

Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.

Заборона страйків.

Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.

Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби).

Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.

Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування. Не йдеться про ліцензовані медіа.

Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

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