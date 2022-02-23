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Перевірка паспортів, посилена охорона, заборона на роботу закладів уночі: обмеження надзвичайного стану в Києві

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Перевірка паспортів, посилена охорона, заборона на роботу закладів уночі: обмеження надзвичайного стану в Києві

УНІАН

Під час пересування столицею потрібно буде мати з собою документ, що посвідчує особу.

Від початку доби 24 лютого в Україні запроваджується надзвичайний стан - через російську агресію.

У Києві посилять заходи безпеки, охорону різних об'єктів. Водночас комендантської години не буде. Про це повідомляє КМДА.

Які заборони та обмеження надзвичайного стану діятимуть у Києві від 24 лютого 2022 року:

  • Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом, потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу.
  • Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста.
  • Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці.
  • Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється від 07:00 до 23:00.
  • На всіх основних в’їздах до міста працюватимуть контрольно-пропускні пункти.
  • Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій.
  • Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського.
  • Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона.
  • Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитсадків.

Надзвичайний стан у столиці – які обмеження очікують жителів Києва

Надзвичайний стан у столиці – які обмеження очікують жителів Києва

Нагадаємо, від 24 лютого надзвичайний стан щонайменше на 30 днів діятиме на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил.

Передбачені документом обмеження та заборони одразу запроваджувати не будуть, а залежно від ситуації та потреби. Для цього будуть окремі рішення влади.

Загальні можливі обмеження та правила надзвичайного стану від 24 лютого 2022 року:

  • Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).
  • Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).
  • Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
  • Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.
  • Заборона страйків.
  • Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
  • Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби).
  • Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.
  • Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.
  • Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
  • Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування. Не йдеться про ліцензовані медіа.
  • Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).
  • Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

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