У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА: працює ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 7 грудня 2024 року у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА.
Про це інформує Київська обласна державна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названо напрямок руху.
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