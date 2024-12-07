У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА: працює ППО

У ніч проти 7 грудня 2024 року у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна державна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названо напрямок руху.

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