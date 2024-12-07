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В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: работает ПВО

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги / Фото: Associated Press

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 7 декабря 2024 года в воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная государственная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названо направление движения.

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