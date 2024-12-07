В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: работает ПВО

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 7 декабря 2024 года в воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная государственная военная администрация в сообщении в соцсетях.
Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названо направление движения.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber