У Києві в день Святого Миколая запалили вогні на головній ялинці країни: який вигляд вона має (фото)

У Києві за традицією, в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни.

Про це повідомляє КМДА.

"Наша ялинка, як і минулого року – штучна і заввишки 15 метрів (минулорічна була 12 метрів). Але цього року вона білосніжна. Її знову встановили і прикрасили за кошти меценатів. Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік", – розповів мер Києва Віталій Кличко.

На Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни / Фото: КМДА

Світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км огорнула дерево ніжним сяйвом. Прикрашають його 2 тисячі бірюзових іграшок.

Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу. Поруч з ялинкою буде й гарна і теж символічна фотозона – "Крила Фенікса".

Ця ялинка та її символіка – наче обійми, що зігрівають кожного з нас у ці святкові дні, нагадуючи, що навіть у найскладніші часи є місце для мрій, тепла й нових починань.

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