Зник безвісти: поліція розшукує засновника ресторану "Пян-Се", бійця РДК ЗСУ Іллю Богданова

Правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні "Пян-Се", бійця Російського добровольчого корпусу Збройних сил України Іллю Богданова. Він вважається зниклим безвісти.

Про це передає "Суспільне" із посиланням на ГУ Нацполіції Києва.

"Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зниклим безвісти", — сказала речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок.

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Напередодні про зникнення Богданова повідомляли у соцмережах, там зазначалося, що востаннє його бачили 12 листопада цього року в ресторані "Пян-Се", що на вулиці Нижній Вал.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні "Пян-Се". Тоді, на думку Іллі Богданова, "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Що відомо про Іллю Богданова

Ілля Богданов народився у 1988 році у Владивостоці. За його словами, у підлітковому віці був пов’язаний із російським націоналістичним рухом.

Після закінчення у 2010 році юридичного факультету Хабаровського прикордонного інституту ФСБ Росії Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану. Згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на бік України та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

У березні 2015 року Богданов отримав українське громадянство.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов брав участь в обороні Києва. Наприкінці березня дістав поранення. Після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.

За період перебування Іллі Богданова в Україні повідомлялося про декілька спроб його викрадення та вбивства. Зокрема, у листопаді 2016 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби звільнили Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.

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