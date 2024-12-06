Трагедія в Києві: троє людей загинуло внаслідок отруєння чадним газом

У Солом’янському районі Києва в одному з приватних будинків від отруєння чадним газом загинуло троє осіб. Обставини трагічного випадку встановлять правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Троє людей загинули у Києві внаслідок отруєння чадним газом. Сталося це в одному із приватних житлових будинків Солом’янського району. Причина трагедії – порушення правил експлуатації газового котла", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними при користуванні обігрівальними приладами, газовими котлами та пічним опаленням, суворо дотримуючись правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у Києві стався інцидент з електропотягом. Під нього кинулася людина.

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