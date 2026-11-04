Псевдомедики, приватне авто і провокації в соцмережах: СБУ розповіла про заворушення під Києвом (фото)

СБУ затримала трьох підозрюваних у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці / © СБУ

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Служба безпеки України затримала трьох людей, яких підозрюють в організації заворушень біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Сутички відбулися 2 листопада.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За матеріалами СБУ, однією із затриманих є мешканка Київської області. 30 жовтня вона нібито отримала від іншої жительки столичного регіону замовлення на вивезення нацгвардійця за межі пункту дислокації. Зробити це планували під виглядом надання військовому невідкладної медичної допомоги.

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Жінка видавала себе за медикиню та використала приватний автомобіль / © СБУ

Для реалізації задуму жінка видавала себе за медикиню та використала приватний автомобіль, який не має стосунку до жодного медичного закладу України. Також вона залучила знайомого, який за винагороду погодився зіграти роль фельдшера.

© СБУ

Як стверджують у СБУ, напередодні сутичок чоловік провів розвідку поблизу місця тимчасового розташування підрозділу Нацгвардії. А 2 листопада, перебуваючи біля пункту дислокації, псевдомедик почала поширювати в соцмережах маніпулятивну інформацію. За задумом організаторів, це мало викликати суспільний резонанс і спровокувати заворушення.

© СБУ

Унаслідок цього, за даними слідства, сталися сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони. Під час огляду телефона однієї з фігуранток правоохоронці знайшли листування з іншими людьми, у якому обговорювали сценарії несанкціонованих акцій проти українських військових.

Окремо СБУ затримала активну учасницю сутичок, яка, за версією слідства, закликала блокувати та пошкодити автобус Національної гвардії.

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Які підозри оголосили організаторам заворушень

Трьом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення українських військових формувань в умовах воєнного стану.

Слідчі вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За інкримінованими статтями їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі розслідування триває.

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