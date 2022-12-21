У Київській області пролунав вибух: що відомо

У Київській області після закінчення повітряної тривоги 21 грудня пролунав вибух. Його чули мешканці Гостомеля. Після вибуху піднявся стовп диму.

Про це повідомили в місцевому Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, вибух був плановий, триває розмінування.

"Повідомляють, це плановий вибух, хлопці чекали відбою, приводів для хвилювання немає", - пишуть в Мережі.

Офіційної інформації від Київської обласної військової адміністрації щодо вибуху поки немає.

Нагадаємо, в Україні 21 грудня о 14:50 повторно оголосили масштабну повітряну тривогу. Майже усі області "почервоніли". Була загроза ракетного удару.

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