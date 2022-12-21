Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області пролунав вибух: що відомо

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2188
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Київській області пролунав вибух: що відомо

Фото: Київська ОВА

Вибух чули мешканці Гостомеля на Київщині.

У Київській області після закінчення повітряної тривоги 21 грудня пролунав вибух. Його чули мешканці Гостомеля. Після вибуху піднявся стовп диму.

Про це повідомили в місцевому Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, вибух був плановий, триває розмінування.

"Повідомляють, це плановий вибух, хлопці чекали відбою, приводів для хвилювання немає", - пишуть в Мережі.

Офіційної інформації від Київської обласної військової адміністрації щодо вибуху поки немає.

Нагадаємо, в Україні 21 грудня о 14:50 повторно оголосили масштабну повітряну тривогу. Майже усі області "почервоніли". Була загроза ракетного удару.

Темрява на різдвяні свята: ситуація в енергетиці залишається критичною

Темрява на різдвяні свята: ситуація в енергетиці залишається критичною

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2188
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація