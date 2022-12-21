В Киевской области раздался взрыв: что известно

Взрыв чули жители Гостомеля на Киевщине.
В Киевской области после окончания воздушной тревоги 21 декабря раздался взрыв. Его слышали жители Гостомеля. После взрыва поднялся столб дыма.
Об этом сообщили в местном Телеграм-канале.
По предварительной информации, взрыв был плановый, продолжается разминирование.
"Сообщают, что это плановый взрыв, ребята ждали отбоя, поводов для волнения нет", – пишут в Сети.
Официальной информации от Киевской областной военной администрации о взрыве пока нет.
Напомним, в Украине 21 декабря в 14:50 повторно объявили масштабную воздушную тревогу. Почти все области "покраснели". Была угроза ракетного удара.
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