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В Киеве второй раз за сутки раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун": загорелся генератор (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
596
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве второй раз за сутки раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун": загорелся генератор (фото)

Фото: dtp.kiev.ua

Чудом никто не пострадал.

В Киеве в ЖК "Комфорт Таун" вечером 20 декабря второй раз за сутки раздался взрыв. По словам местных жителей, на этот раз вспыхнул и взорвался генератор.

Об этом сообщает dtp.kiev.uа.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Второй взрыв за день в Комфорт Тауне на левом берегу Киева. Взорвался и вспыхнул генератор. Чудом обошлост без пострадавших и больших убытков", — говорится под фото с места происшествия.

Около 5:30 утра в этот же день в ЖК "Комфорт Таун" взорвался газовый баллон в одной из квартир на втором этаже. После этого вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, среди них 4-месячный младенец.

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Дата публикации
Просмотры
596
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