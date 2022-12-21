В Киеве второй раз за сутки раздался взрыв в ЖК "Комфорт Таун": загорелся генератор (фото)

Чудом никто не пострадал.
В Киеве в ЖК "Комфорт Таун" вечером 20 декабря второй раз за сутки раздался взрыв. По словам местных жителей, на этот раз вспыхнул и взорвался генератор.
Об этом сообщает dtp.kiev.uа.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Второй взрыв за день в Комфорт Тауне на левом берегу Киева. Взорвался и вспыхнул генератор. Чудом обошлост без пострадавших и больших убытков", — говорится под фото с места происшествия.
Около 5:30 утра в этот же день в ЖК "Комфорт Таун" взорвался газовый баллон в одной из квартир на втором этаже. После этого вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, среди них 4-месячный младенец.
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