Грел дом буржуйкой: на Киевщине в пламени едва не погиб мужчина (фото)

Мужчину госпитализировали ожогами и отравлением.
В Белой Церкви на Киевщине ночью 21 декабря произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания, вероятно, стала буржуйка. В пламени едва не погиб 35-летний мужчина.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Пострадавшего с ожогами лица, рук и отравлением продуктами горения доставили в больницу.
В полиции еще раз призвали соблюдать правила безопасности при использовании устройств отопления.
"В доме, где обнаружили пострадавшего, находилась печь-буржуйка. Сейчас мы выясняем окончательные причины возгорания, впрочем, предостерегаю граждан — ответственно относитесь к использованию автономных устройств отопления", — отметил Небитов.
Напомним, в Киеве дважды за день раздались взрывы в жилом комплексе "Комфорт Таун". Утром в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон. Среди пострадавших – младенец. Вечером в ЖК вспыхнул и взорвался генератор.
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