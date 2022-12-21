Грел дом буржуйкой: на Киевщине в пламени едва не погиб мужчина (фото)

В Белой Церкви на Киевщине ночью 21 декабря произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания, вероятно, стала буржуйка. В пламени едва не погиб 35-летний мужчина.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Пострадавшего с ожогами лица, рук и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

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В полиции еще раз призвали соблюдать правила безопасности при использовании устройств отопления.

"В доме, где обнаружили пострадавшего, находилась печь-буржуйка. Сейчас мы выясняем окончательные причины возгорания, впрочем, предостерегаю граждан — ответственно относитесь к использованию автономных устройств отопления", — отметил Небитов.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве дважды за день раздались взрывы в жилом комплексе "Комфорт Таун". Утром в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон. Среди пострадавших – младенец. Вечером в ЖК вспыхнул и взорвался генератор.

Утепляемся как можем – популярность набирают буржуйки

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