На елке в Киеве установили интересную деталь: больше всего привлекает горожан (фото)

Люди фотографируются как раз на фоне этой детали.

На главной елке страны в Киеве, которую установили на Софийской площади, есть одна деталь, наиболее привлекающая киевлян и гостей города — это большая фигура защитника столицы архангела Михаила.

Небесный покровитель убивает копьем коварного змея, рассказывают ТСН.ua организаторы новогоднего праздника.

Люди фотографируются именно на фоне архангела Михаила, и просят, чтобы в кадр попало именно копье, которое пробивает пасть змея.

Фото: ТСН.ua

"Это очень важный элемент на главной елке страны. Он самый главный! Высота скульптуры архангела Михаила три метра, а ширина 1,5 метра. На ней защитник Киева убивает всю ту нечистую силу, которая лезет на нашу землю. Мы все хорошо понимаем, что это за коварная змея. Архангел — это символ, защищающий всех нас. Вот когда он добьет всю нечесть, то наступит мир и придет время для голубей, которые тоже есть на елке", — объяснили организаторы.

Они отметили, что главная елка страны подсвечивается огнями гирлянд с 17:00 до 21:00. Вся иллюминация работает от генератора, подаренного благотворителями.

"Очень много людей подходят к елке, фотографируются с архангелом Михаилом. Телефоны пока возле елки не заряжают. В ближайшие дни представители КГГА должны поставить возле елки специальную палатку. В ней все желающие смогут подзарядить телефоны и другие гаджеты", — добавили организатели.

Фото: ТСН.ua

Напомним, в Киеве традиционно зажгли главную елку Украины на День святого Николая. В этом году елка в Киеве имеет всего 12 метров вместо 31, как в прошлом году.

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