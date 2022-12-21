До плановых отключений далеко: какая ситуация с электроэнергией в Киеве

Однако в ближайшее время обещают оптимистические прогнозы.

В дома в Киеве вернули водоснабжение, тепло есть, но переходить на плановые отключения света еще слишком рано. Генерация ограничена, столица получает лимитированный объем электроснабжения.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, в ближайшее время должны быть оптимистичные прогнозы.

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"Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тело в домах киевлян есть. В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичные. Все починим", — сказал Шаманов.

Напомним, в ДТЭК Киевские региональные электросети сообщили, что пока нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области. Блэкаут может длиться 2-3 суток.

В каком состоянии сейчас украинская энергосистема и сколько еще атак выдержит – аналитик Максим Белявский

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