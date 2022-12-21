До планових відключень далеко: яка ситуація з електроенергією в Києві

У домівки в Києві повернули водопостачання, тепло в оселях є, але переходити на планові відключення світла ще занадто рано. Генерація обмежена, столиця отримує лімітований обсяг електропостачання.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, найближчим часом мають бути оптимістичні прогнози.

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"Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі, тело в оселях киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо", - сказав Шаманов.

Нагадаємо, у ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що наразі немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла мешканцям Київської області. Блекаут може тривати 2-3 доби.

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