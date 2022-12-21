Грів будинок буржуйкою: на Київщині в полум'ї ледве не загинув чоловік (фото)

У Білій Церкві на Київщині вночі 21 грудня сталася пожежа в приватному будинку. Причиною загоряння, ймовірно, стала буржуйка. У полум'ї ледве не загинув 35-річний чоловік.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Постраждалого з опіками обличчя, рук та отруєнням продуктами горіння доставили до лікарні.

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У поліції вкотре закликали дотримуватися правил безпеки при використанні пристроїв опалення.

"В оселі, де виявили потерпілого, знаходилась піч-буржуйка. Зараз ми з’ясовуємо остаточні причини займання, втім вкотре застерігаю громадян - відповідально ставтеся до використання автономних пристроїв опалення", - зазначив Нєбитов.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві двічі за день пролунали вибухи в житловому комплексі "Комфорт Таун". Вранці у квартирі на другому поверсі вибухнув газовий балон. Серед постраждалих - немовля. Ввечері в ЖК спалахнув та вибухнув генератор.

Утепляємось як можемо – популярності набирають буржуйки

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