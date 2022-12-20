Вiдключення світла на Київщині: у ДТЕК повідомили, коли можуть повернутися до черг

У Київській області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб. Наразі ситуація з енергетикою залишається складною.

Про це повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook.

У компанії наголошують, що в області діють аварійні відключення світла. Станом на 20 грудня без електроенергії залишаються 80% абонентів.

"Через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК "Укренерго" після російської атаки немає жодної можливості забезпечити почергове подання світла мешканцям області. Ймовірно, така ситуація може тривати дві-три доби", - наголошують у ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики роблять все можливе, аби відновити подавання електроенергії.

Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що у деяких районах Київської області на відновлення електропостачання може знадобитися два-три дні.

До слова, три райони області, а саме Обухівський, Вишгородський та Бучанський, частково знеструмлені через нічну російську атаку дронів.

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