На ялинці в Києві встановили цікаву деталь: найбільше приваблює містян (фото)

Люди фотографуються саме на фоні цієї деталі.

На головній ялинці країни в Києві, яку встановили на Софійській площі, є одна деталь, що найбільше приваблює киян та гостей міста - це велика фігура захисника столиці архангела Михаїла.

Небесний покровитель вбиває списом підступного змія, розповідають ТСН.ua організатори новорічного світа.

Люди фотографуються саме на фоні архангела Михаїла, і просять, щоб в кадр потрапив саме спис, який пробиває пащу змія.

Фото: ТСН.ua

"Це дуже важливий елемент на головній ялинці країни. Він найголовніший! Висота скульптури архангела Михаїла три метри, а ширина 1,5 метра. На ній захисник Києва вбиває всю ту нечисту силу, яка лізе на нашу землю. Ми всі добре розуміємо, що то за підступна змія. Архангел - це символ, який захищає всіх нас. Ось коли він доб’є всю нечесть, то настане мир і прийде час для голубів, які теж є на ялинці", - пояснили організатори.

Вони зазначили, що головна ялинка країни підсвічується вогнями гірлянд з 17:00 до 21:00. Вся ілюмінація працює від генератора, який подарували благодійники.

"Дуже багато людей підходять до ялинки, фотографуються з архангелом Михаїлом. Телефони поки біля ялинки не заряджають. Найближчими днями представники КМДА, мають поставити біля ялинки спеціальний намет. В ньому всі охочі зможуть підзарядити телефони та інші гаджети", - додали організатори новорічного свята.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у Києві традиційно засвітили головну ялинку України на День святого Миколая. Цього року ялинка в Києві має лише 12 метрів замість 31-го, як торік.

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