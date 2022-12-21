У знеструмленому Києві вчителька провела урок прямо на вулиці: зворушливе відео

У знеструмленому Києві вчителька провела онлайн-урок на холодній вулиці, сидячи під супермаркетом, де хоч трохи ловить Інтернет.

Зворушливе відео опублікували в Мережі.

"На наступному слайді ось ваша задача для домашньої роботи. Вона не з підручника. Тому що в підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому зробіть, будь-ласка, скриншот і скиньте в групу. Я опублікую, але трошки пізніше, коли з'явиться Інтернет, але поки його немає", - каже жінка дітям.

Вчителька присіла навпочіпки та поставила ноутбук на металевий стовпчик, щоб провести урок.

Скриншот із відео з відкритих джерел

Скриншот із відео з відкритих джерел

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, що через російських терористів у Києві склалася надскладна ситуація з електроенергією. Протягом 20 грудня майже у всьому місті вимикали світло через значний дефіцит потужності. Без світла залишалися 1,1 млн користувачів.

Блекаут у Київській області

Ще складніша ситуація у Київській області. Так, Бучанська громада повністю знеструмлена. У багатьох споживачів світла немає вже три доби. Проблеми з електропостачанням також у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Почергове подавання світла мешканцям Київської області наразі неможливе. Така ситуація може тривати 2-3 доби.

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