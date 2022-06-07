У Київській області дві людини підірвались на міні

Місцеві мешканці проігнорували заборону щодо відвідування лісів.
Вчора, 6 червня, у Поліській громаді Вишгородського району дві людини підірвались на міні у лісі.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні. На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії", - зазначив він.
Він вкотре попередив про небезпеку мін на деокупованих територіях.
Нагадаємо, у Маріуполі на пляжі, який показово "розмінували" окупанти, підірвалися двоє людей.
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