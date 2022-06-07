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У Київській області дві людини підірвались на міні

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У Київській області дві людини підірвались на міні

Фото: Олексій Кулеба

Місцеві мешканці проігнорували заборону щодо відвідування лісів.

Вчора, 6 червня, у Поліській громаді Вишгородського району дві людини підірвались на міні у лісі. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Місцеві мешканці, не дивлячись на заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні. На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії", - зазначив він. 

Він вкотре попередив про небезпеку мін на деокупованих територіях.

Нагадаємо, у Маріуполі на пляжі, який показово "розмінували" окупанти, підірвалися двоє людей.

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