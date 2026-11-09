Трипільська ТЕС знову під ударом РФ: що відомо про масштаби руйнувань (фото)

Наслідки удару по Трипільській ТЕС / © Центренерго

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Росія знову атакувала Трипільську теплоелектростанцію на Київщині.

У ПАТ «Центренерго» заявили, що наслідки обстрілу надзвичайно серйозні. Точні масштаби руйнувань поки встановлюють — їх оцінять після обстеження пошкодженого обладнання та інфраструктури.

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Росія атакувала Трипільську ТЕС: що відомо про наслідки удару

У «Центренерго» повідомили, що російські війська вчергове завдали удару по Трипільській ТЕС. Компанія наголошує на серйозності наслідків, однак поки не розголошує конкретних даних про пошкодження.

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«Росія знову атакувала Трипільську ТЕС. Наслідки обстрілів надзвичайно серйозні», — повідомили в «Центренерго».

Після детального обстеження обладнання та інфраструктури фахівці зможуть оцінити збитки й визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

© Центренерго

© Центренерго

© Центренерго

© Центренерго

Як Росія змінила тактику атак на Трипільську ТЕС і що пошкодили раніше

Із кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС і змінила тактику ударів. Тепер окупанти застосовують, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

«Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури», — зазначив генеральний директор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

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На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Однак, за словами Ісаченка, характер російських атак суттєво змінився, що ускладнює захист станції.

Це не перший удар по об’єкту. 30 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської ТЕС, повідомляли раніше в «Центренерго».

«Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи», — заявляв тоді Сергій Ісаченко.

Після тієї атаки компанія розпочала відновлювальні роботи. Однак нові російські удари ускладнюють відновлення генерації та створюють додаткові ризики для енергосистеми.

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Ситуація зі світлом в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість спроб вивести з ладу всю енергосистему ворог цілеспрямовано атакує підстанції та намагається відрізати від електропостачання окремі великі міста.

Ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав Харків, Дніпро, Одесу та Кривий Ріг найбільш вразливими до російських атак на енергетику. За його словами, найскладнішою може бути ситуація в Києві, оскільки ворог намагається пошкодити мережі, якими електроенергія надходить до столиці.

Своєю чергою, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп попередив: у разі критичних пошкоджень Київ, Одеса та Дніпро можуть залишитися без світла на строк до двох тижнів.

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