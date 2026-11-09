Трипольская ТЭС снова под ударом РФ: что известно о масштабах разрушений (фото)

Последствия удара по Трипольской ТЭС / © Центрэнерго

Реклама

Россия снова атаковала Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области.

В ПАО «Центрэнерго» заявили, что последствия обстрелов очень серьезны. Точные масштабы разрушений пока устанавливают — они будут оценены после обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры.

Реклама

Россия атаковала Трипольскую ТЭС: что известно о последствиях удара

В «Центрэнерго» сообщили, что российские войска в очередной раз нанесли удар по Трипольской ТЭС. Компания отмечает серьезность последствий, однако пока не разглашает конкретных данных о повреждениях.

Реклама

«Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрелов очень серьезные», — сообщили в «Центрэнерго».

После подробного обследования оборудования и инфраструктуры специалисты смогут оценить убытки и определить объем необходимых восстановительных работ.

© Центрэнерго

© Центрэнерго

© Центрэнерго

© Центрэнерго

Как Россия изменила тактику атак на Трипольскую ТЭС и повредившую ранее

С конца сентября Россия значительно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику ударов. Теперь оккупанты применяют, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны.

В течение короткого времени враг может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры», — отметил генеральный директор ПАО «Центрэнерго» Сергей Исаченко.

Реклама

На Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения. Однако, по словам Исаченко, характер российских атак существенно изменился, что усложняет защиту станции.

Это не первый удар по объекту. 30 сентября в результате российской атаки было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС, сообщали ранее в «Центрэнерго».

«Сейчас наша первоочередная задача — оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только разрешит ситуация с безопасностью, наши специалисты начнут ремонтные работы», — заявлял тогда Сергей Исаченко.

После этой атаки компания начала восстановительные работы. Однако новые российские удары усложняют возобновление генерации и создают дополнительные риски для энергосистемы.

Реклама

Ситуация со светом в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо попыток вывести из строя всю энергосистему враг целенаправленно атакует подстанции и пытается отрезать от электроснабжения отдельные крупные города.

Экспредседатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал Харьков, Днепр, Одессу и Кривой Рог наиболее уязвимыми к российским атакам на энергетику. По его словам, самой сложной может оказаться ситуация в Киеве, поскольку враг пытается повредить сети, по которым электроэнергия поступает в столицу.

В свою очередь руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп предупредил: в случае критических повреждений Киев, Одесса и Днепр могут остаться без света сроком до двух недель.

Новости партнеров

Новости партнеров