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- Київ
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У Києві мати заявила про викрадення немовляти колишнім чоловіком: що відомо
П’ятимісячна дівчинка опинилася ув центрі гучного конфлікту між колишнім подружжям. Мати заявляє, що батько силою забрав дитину та зник, а згодом поліція знайшла їх в іншій області.
У Києві громадська активістка Оксана Хомей заявила про силове викрадення своєї п’ятимісячної доньки колишнім чоловіком. За словами жінки, батько дитини силоміць забрав немовля і вивіз у невідомому напрямку, після чого правоохоронці розшукали чоловіка в іншій області.
Про це повідомляє «УП. Життя» з посиланням на заяву Оксани Хомей та офіційний коментар поліції Києва.
Зазначається, що інцидент стався 8 листопада. За словами заявниці, батько дитини разом із двома спільниками силою відштовхнув її, запихнув дівчинку до автомобіля та припинив виходити на зв’язок.
Повідомляється, що жінка одразу звернулася до правоохоронців і зазначила, що не проживає з чоловіком від 6 вересня 2026 року. Також вона має офіційні документи від органу опіки Шевченківського району Києва та ОСББ, які підтверджують постійне проживання дитини з матір’ю.
Оксана Хомей зауважила, що правоохоронці зареєстрували її звернення та зафіксували факти насильства.
«Моє звернення до поліції зареєстроване за номером ЄО № 97149 від 08.11.2026. Сьогодні також поліцією зафіксовано обставини домашнього насильства: систематичного психологічного та економічного, а також фізичного і психологічного насильства, яке мало місце. Є свідок, мій сусід, який свідчив і про примусове вилучення дитини в матері, і про психологічне та фізичне насильство, коли стався інцидент, і про співучасника злочину», — розповіла Хомей.
У поліції Києва підтвердили факт отримання заяви про зникнення немовляти. Правоохоронці оперативним шляхом зв’язалися з батьком і з’ясували, що він разом із донькою перебуває за місцем свого проживання в іншій області.
«На місце було скеровано наряд поліції для перевірки цієї інформації, а також з’ясування, чи все добре з дитиною. Наразі за цим фактом працівники Шевченківського управління поліції проводять перевірку, в межах якої будуть з’ясовані усі обставини події», — зазачили правоохоронці.
На ситуацію також відреагували в IT-компанії EPAM Ukraine, де, за твердженням Оксани Хомей, працює батько дівчинки. Там наголосили на неприпустимості будь-яких форм насильства та висловили готовність сприяти слідству.
«Безпека та здоров’я дитини — найважливіше в цій ситуації. Будь-які форми насильства та порушення законодавства є неприпустимими. Правоохоронні органи мають з’ясувати всі деталі стосунків між батьками та визначити місцеперебування дитини. Компанія готова до співпраці з правоохоронними органами та уповноваженими структурами з захисту дітей і діятиме в межах закону», — зазначили в компанії.
Наразі працівники Шевченківського управління поліції продовжують перевірку для встановлення всіх деталей і правових підстав події.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.