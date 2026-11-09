ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

У Києві мати заявила про викрадення немовляти колишнім чоловіком: що відомо

П’ятимісячна дівчинка опинилася ув центрі гучного конфлікту між колишнім подружжям. Мати заявляє, що батько силою забрав дитину та зник, а згодом поліція знайшла їх в іншій області.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дитина

Дитина / © pixabay.com

У Києві громадська активістка Оксана Хомей заявила про силове викрадення своєї п’ятимісячної доньки колишнім чоловіком. За словами жінки, батько дитини силоміць забрав немовля і вивіз у невідомому напрямку, після чого правоохоронці розшукали чоловіка в іншій області.

Про це повідомляє «УП. Життя» з посиланням на заяву Оксани Хомей та офіційний коментар поліції Києва.

Зазначається, що інцидент стався 8 листопада. За словами заявниці, батько дитини разом із двома спільниками силою відштовхнув її, запихнув дівчинку до автомобіля та припинив виходити на зв’язок.

Повідомляється, що жінка одразу звернулася до правоохоронців і зазначила, що не проживає з чоловіком від 6 вересня 2026 року. Також вона має офіційні документи від органу опіки Шевченківського району Києва та ОСББ, які підтверджують постійне проживання дитини з матір’ю.

Оксана Хомей зауважила, що правоохоронці зареєстрували її звернення та зафіксували факти насильства.

«Моє звернення до поліції зареєстроване за номером ЄО № 97149 від 08.11.2026. Сьогодні також поліцією зафіксовано обставини домашнього насильства: систематичного психологічного та економічного, а також фізичного і психологічного насильства, яке мало місце. Є свідок, мій сусід, який свідчив і про примусове вилучення дитини в матері, і про психологічне та фізичне насильство, коли стався інцидент, і про співучасника злочину», — розповіла Хомей.

У поліції Києва підтвердили факт отримання заяви про зникнення немовляти. Правоохоронці оперативним шляхом зв’язалися з батьком і з’ясували, що він разом із донькою перебуває за місцем свого проживання в іншій області.

«На місце було скеровано наряд поліції для перевірки цієї інформації, а також з’ясування, чи все добре з дитиною. Наразі за цим фактом працівники Шевченківського управління поліції проводять перевірку, в межах якої будуть з’ясовані усі обставини події», — зазачили правоохоронці.

На ситуацію також відреагували в IT-компанії EPAM Ukraine, де, за твердженням Оксани Хомей, працює батько дівчинки. Там наголосили на неприпустимості будь-яких форм насильства та висловили готовність сприяти слідству.

«Безпека та здоров’я дитини — найважливіше в цій ситуації. Будь-які форми насильства та порушення законодавства є неприпустимими. Правоохоронні органи мають з’ясувати всі деталі стосунків між батьками та визначити місцеперебування дитини. Компанія готова до співпраці з правоохоронними органами та уповноваженими структурами з захисту дітей і діятиме в межах закону», — зазначили в компанії.

Наразі працівники Шевченківського управління поліції продовжують перевірку для встановлення всіх деталей і правових підстав події.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie