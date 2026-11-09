На мосту Патона запускають реверсивний рух зі світлофорами: графік та правила

Реверс на мосту Патона: як тепер курсуватиме транспорт у години пік

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У Києві на мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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На початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

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із 7:00 до 10:00 — у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 20:00 — у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори:

зелена стрілка — рух дозволено у вказаному напрямку;

червоний хрест — в’їзд на смугу заборонено;

жовта стрілка — попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.

Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху.

Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги.

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У КМДА вважають, що ці нововведення дозволять змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби.

Водіїв закликають бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися Правил дорожнього руху.

© КМДА

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