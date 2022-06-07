Який громадський транспорт працює в Києві: перелік і графік

Який громадський транспорт працює в Києві: перелік і графік

У Києві відновили роботу сотні одиниць комунального та приватного транспорту. Їх перелік та розклад можна переглянути на сайті.

У Києві відновлюють роботу ще два автобусні маршрути: №10 і №19. Загалом у столиці працюють сотні маршруток, автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Повний перелік і розклад громадського транспорту, який відновив роботу, оприлюднили в КМДА. Він доступний за посиланням.

Загалом у Києві курсують:

144 автобуси на 64 маршрутах

88 трамваїв на 18 маршрутах

108 тролейбусів на 29 маршрутах

Також 631 автобус приватних перевізників працює на 93 маршрутах.

Через мостові переходи курсують 18 автобусних маршрутів, на яких працює 134 одиниці, та 3 тролейбусних маршрутів, на яких працює 15 одиниць.

Нагадаємо, потяги у столичному метро тепер ходять частіше. Запрацювали ще кілька вестибюлів, однак чотири станції досі зачинено.

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