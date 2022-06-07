Який громадський транспорт працює в Києві: перелік і графік

У Києві відновили роботу сотні одиниць комунального та приватного транспорту. Їх перелік та розклад можна переглянути на сайті.
У Києві відновлюють роботу ще два автобусні маршрути: №10 і №19. Загалом у столиці працюють сотні маршруток, автобусів, тролейбусів та трамваїв.
Повний перелік і розклад громадського транспорту, який відновив роботу, оприлюднили в КМДА. Він доступний за посиланням.
Загалом у Києві курсують:
- 144 автобуси на 64 маршрутах
- 88 трамваїв на 18 маршрутах
- 108 тролейбусів на 29 маршрутах
Також 631 автобус приватних перевізників працює на 93 маршрутах.
Через мостові переходи курсують 18 автобусних маршрутів, на яких працює 134 одиниці, та 3 тролейбусних маршрутів, на яких працює 15 одиниць.
Нагадаємо, потяги у столичному метро тепер ходять частіше. Запрацювали ще кілька вестибюлів, однак чотири станції досі зачинено.
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