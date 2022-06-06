У Київській області відкрилися 80 дитячих садочків

Близько 3 тисяч діток матимуть змогу ходити до закладів дошкільної освіти.

У деяких районах Києва від 1 червня відкрилися дитячі садочки. А від сьогодні, 6 червня, двері дитсадків відкрились й для маленьких мешканців Київської області.

Нині в очному форматі працюють 80 закладів дошкільної освіти, в яких є або поруч розташовані укриття.

Загалом близько 3 тисяч діточок мають змогу ходити до дитсадка.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Найближчим часом плануємо відкрити ще більшу кількість дошкільних закладів, аби батьки мали змогу працювати", — додав Кулеба.

Зазначимо, що наразі в Київській області дистанційно продовжують працювати 257 закладів дошкільної освіти, в яких отримують освіту майже 12 тисяч дітей.

Нагадаємо, у школу на Київщині окупанти випустили 14 снарядів, але колектив почав збирання грошей на її відновлення.

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