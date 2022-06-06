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У Київській області відкрилися 80 дитячих садочків

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У Київській області відкрилися 80 дитячих садочків

Близько 3 тисяч діток матимуть змогу ходити до закладів дошкільної освіти.

У деяких районах Києва від 1 червня відкрилися дитячі садочки. А від сьогодні, 6 червня, двері дитсадків відкрились й для маленьких мешканців Київської області.

Нині в очному форматі працюють 80 закладів дошкільної освіти, в яких є або поруч розташовані укриття.

Загалом близько 3 тисяч діточок мають змогу ходити до дитсадка.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Найближчим часом плануємо відкрити ще більшу кількість дошкільних закладів, аби батьки мали змогу працювати", — додав Кулеба.

Зазначимо, що наразі в Київській області дистанційно продовжують працювати 257 закладів дошкільної освіти, в яких отримують освіту майже 12 тисяч дітей.

Нагадаємо, у школу на Київщині окупанти випустили 14 снарядів, але колектив почав збирання грошей на її відновлення.

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