У Києві росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика і намагався торкнутися його статевих органів

У Києві росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика і намагався торкнутися його статевих органів

Пенсіонер у трамваї намагався торкнутися статевих органів дитини. Збоченець виявився уродженцем російського Новоалтайська.

У Києві 69-річний уродженець РФ у трамваї чіплявся до 10-річного хлопчика і намагався торкнутися його статевих органів. Чоловіка знайшли, затримали та повідомили йому про підозру.

Про це 6 червня розповіли в Київській міській прокуратурі.

Повідомлення до правоохоронців надійшло від мами постраждалого 3 червня 2022 року.

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Наразі затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - розпусні дії щодо малолітньої особи. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть голову міськрайонного суду та адвоката, які організували шахрайську схему заволодіння чужим майном. Чоловіки отримали шість тисяч доларів за позитивне судове рішення у справі про повернення боргу.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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