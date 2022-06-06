У Києві заарештовано та передано до АРМА 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання, директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є підприємці країни-агресорки.

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУНП у м.Києві у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки, земельну ділянку площею 5 га та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв. м підприємства, директором та засновниками якого є бізнесмени Російської Федерації.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час слідства, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 КК України, на території згаданого підприємства проведено огляд, у ході якого вилучено 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн гривень.

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Наразі за клопотанням Київської міської прокуратури транспортні засоби, земельна ділянка площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс приміщень площею 6 тисяч кв. м вартістю понад 120 млн грн, що належать зазначеному підприємству, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн.

Правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі вказаних активів АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві суддя із адвокатом за 6 тисяч доларів "організували" позитивне рішення суду. Так вони допомогли "клієнту" заволодіти чужим майном.

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