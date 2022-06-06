"Росія приберегла для Києва високоточні ракети" - Жданов

Зараз Росія в основному використовує ракети радянського зразка, однак нещодавну атаку на Київ здійснили з високоточних ракет.

У війні проти України Росія почала використовувати "доісторичні" ракети радянського зразка.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Дійсно, Х-22 (радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності - ред.), Х-59 (радянська російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії - ред.) – це ракети малої дальності, це ракети максимально на відстань 300-600 км. А ось по Києву удар завдали з акваторії Каспійського моря. Ракетами Х-55, або Х-101 зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95", - повідомив експерт.

За словами Жданова, стратегічні бомбардувальники базуються в місто Енгельс, це передмістя Саратова. Там основна база Російської Федерації.

Вони виходять в акваторію Каспійського моря і звідти завдають удари. Ці ракети мають дальність 2-2,5 тис. кілометрів. Тому вони з такої відстані і завдають удари.

"Бачите, для Києва ще приберегли високоточні ракети. Хоча всі ці ракети, це все старі радянські ракети. Це не сучасні. Там модернізована тільки Х-555. Наскільки я розумію, вона вже не зустрічається в зведеннях розвідки щодо обстрілів нашої території. Тобто Росія дійсно використовує ракети радянського зразку. По Києву – більш точніші, а по решті територій – вже, що доведеться", - резюмував він.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти випустили у бік Києва п'ять ракет. Ворожі ракети влучили у один військовий об'єкт та один об'єкт цивільної інфраструктури.

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