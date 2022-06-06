Архітектори показали, як виглядатиме термінал у Гостомелі, якщо аеродром переобладнають в аеропорт

Архітектори показали, як виглядатиме термінал у Гостомелі, якщо аеродром переобладнають в аеропорт

Пасажирський термінал пропонується назвати "Мрія".

Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо аеродром вирішать переобладнати в аеропорт.

Пасажирський термінал пропонується назвати "Мрія".

Про це йдеться на сторінці неофіційної спільноти "Антонов" у Facebook.

Зазначається, що пасажирам не доведеться їхати до Жулян чи Борисполя, щоб відлетіти до Європи.

"Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі - це погляд у майбутнє! Проект надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість та можливість звільнити столицю від аеропорту "Київ", віддавши території, що звільнилися під розвиток міста", - пише автор проєкту архітектор Оксана Оксюковська.

У рамках проєкту архітектори пропонують наступне:

влаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту;

влаштування другої злітно-посадкової смуги, що була запроєктована КиївЗНДІЕП;

організація термінала на основі двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення до великого транспортного хабу;

влаштування окремого місця під меморіал літака "Мрія"

Зазначимо, Кабінет міністрів України погодив надання статусу міста селищу Гостомель, що на околицях Києва. За це рішення ще має проголосувати Верховна Рада.

Наразі, Гостомель — це селище в Бучанському районі Київської області України. Центр Гостомельської селищної громади. За даними 2020 року, мав майже 17 тисяч мешканців.

Нагадаємо, після російського вторгнення у Гостомелі близько 400 людей станом на квітень вважалися зниклими безвісти.

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