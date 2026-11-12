Після ракетного удару Київщину накрило забруднене повітря: зачепило низку міст

Забруднення повітря на Київщині / © Ігор Сапожко/Facebook

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Унаслідок російської атаки на Київщину 12 листопада у Київській ОВА повідомили про тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Зокрема, його фіксують в Іванкові, Білій Церкві, Боярці, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах.

Про це пишуть у КОВА.

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На Київщині після атаки погіршилося повітря

У повітрі цих міст та селищ виявили помірний вміст дрібнодисперсного пилу, проте наразі його показники плавно йдуть на спад.

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Оскільки довготривале вдихання таких мікрочастинок може викликати дискомфорт, експерти радять дотримуватися простих заходів безпеки:

щільно зачинити вікна у приміщеннях;

за можливості скоротити час прогулянок на вулиці;

підтримувати водний баланс;

за можливості скористатися очищувачем повітря.

Особливо обачними варто бути дітям, літнім людям та людям зі схильністю до алергій чи хвороб дихальної системи.

Поліпшенню ситуації сприяє погода. Хмарність та дощі допомагають перемішувати повітряні потоки, вимивати завислі частинки й розсіювати забруднення.

На решті території Київщини вміст хімічних і біологічних домішок в атмосфері відповідає нормі та не перевищує гранично допустимих значень. Радіаційний фон у нормі.

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Атака на Київщину 12 листопада: наслідки

Нагадаємо, уночі російські війська завдали комбінованого удару по Київщині, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

За даними Київської обласної військової адміністрації, в Обухівському районі ворожа атака пошкодила та частково зруйнувала виробничі й складські приміщення підприємства, де спалахнула пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. На момент обстрілу на об’єкті перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі вчасно покинули територію, тож обійшлося без постраждалих.

Крім того, за інформацією міського голови Броварів Ігоря Сапожка, близько 02:00 внаслідок ракетної атаки біля складських приміщень на вулиці Об’їзній загорівся вантажний автомобіль із побутовою хімією.

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Водій фури дістав значні травми голови, ураження ока, руки та стегна — його госпіталізували у стані середньої важкості та надають необхідну медичну допомогу. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях ударів і встановлювати масштаби руйнувань.

Росія атакувала Україну 12 листопада — останні новини:

Нагадаємо, у ніч проти та вранці 12 листопада, після завершення другого етапу мирних переговорів, російські війська здійснили чергову масовану атаку ракетами та дронами по території України. Під ударами опинилися Київ та Київщина, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Житомирська та Рівненська області.

У Києві та області ворог застосував балістичні ракети вночі та реактивні безпілотники зранку. У Солом’янському районі столиці дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу з третього по шостий поверх і часткове руйнування на п’ятому поверсі — загинула 44-річна жінка , ще шестеро людей поранені.

На Київщині в Обухівському районі пошкоджено й частково зруйновано виробничі та складські приміщення підприємства. У Броварах через удар загорілася вантажівка з побутовою хімією, її водія госпіталізували з тяжкими травмами.

Харків та сім населених пунктів області атакували 87 російських безпілотників. В обласному центрі загинули двоє людей , ще троє зазнали поранень або гострої реакції на стрес.В області постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей, а в Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах зафіксовано руйнування житла, господарських споруд, транспорту та електромереж.

На Дніпропетровщині безпілотники понад 10 разів атакували Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони, де виникли пожежі та пошкоджено склади, господарську споруду, автівки й сільгосптехніку.

На Кіровоградщині в Маловисківській громаді пошкоджено два приватні будинки та будинок культури, обійшлося без загиблих і травмованих.

У Житомирській області під дроновими атаками опинилися шість громад: одна людина постраждала, пошкоджено три приватні будинки, дві господарські споруди, а також об’єкти енергетичної й транспортної інфраструктури.

На Рівненщині ворог цілив в енергетику та житловий сектор — минулося без постраждалих, однак без електропостачання залишилися понад 160 населених пунктів у Рівненському та Сарненському районах, зокрема, місто Костопіль, а критична інфраструктура перейшла на генератори.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), США, Україна та європейські партнери погоджуються, що завершення війни має передбачати надійні гарантії безпеки для Києва та участь Європи в майбутніх багатосторонніх переговорах. Натомість Кремль неодноразово відкидав обидві ці умови.

9 та 10 листопада держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер наголосили, що після війни Україна повинна отримати реальний захист від нової агресії. За даними західних ЗМІ, американські посадовці також цікавилися в Москви, чи погодиться вона на гарантії для Києва за зразком статей 4 і 5 договору НАТО — із можливістю консультацій та союзницької допомоги в разі повторного нападу.

Російська влада відкидає надання Україні західних гарантій і виступає проти присутності Європи за столом переговорів, якщо європейці не пристануть на максималістські вимоги Москви. Зокрема, 10 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав переговори США з європейцями в Абу-Дабі «неперспективним підходом», а депутат Держдуми Олександр Асафов заявив, що участь Європи може «паралізувати» процес іще до його початку.

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