Оприлюднено новий академічний рейтинг вишів України: у трійці лідерів - два київських університети

Складаючи рейтинг, експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення РФ.
Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили 16-й академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2022".
У трійці лідерів - КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Рейтинг університетів України базується на таких принципах: забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів; врахування всебічної діяльності університетів; пріоритетність євроінтеграційних процесів.
До десятки лідерів закладів вищої освіти України входять:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Сумський державний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
"В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України", – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, Міністерство освіти науки України розповіло, які пільги на навчання можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.
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