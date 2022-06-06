Оприлюднено новий академічний рейтинг вишів України: у трійці лідерів - два київських університети

Оприлюднено новий академічний рейтинг вишів України: у трійці лідерів - два київських університети

Складаючи рейтинг, експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення РФ.

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили 16-й академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2022".

У трійці лідерів - КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Рейтинг університетів України базується на таких принципах: забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів; врахування всебічної діяльності університетів; пріоритетність євроінтеграційних процесів.

До десятки лідерів закладів вищої освіти України входять:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

"В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України", – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Міністерство освіти науки України розповіло, які пільги на навчання можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти.

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