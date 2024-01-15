У Київській області батько одним ударом вбив власну дитину

Дівчинка плакала, а батько не зміг її заспокоїти.

У Київській області 18-річний батько не зміг заспокоїти немовля та вдарив його. Удар виявився смертельним.

Про моторошний випадок повідомили у поліції Київської областіі.

"Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції від медиків. До місця мешкання родини негайно прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини.

18-річний батько немовляти намагався ввести слідство в оману: фігурант розповідав, що в смерті доньки нібито винні медпрацівники, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у немовляти", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що в день трагедії дружина вийшла до магазину, а чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її. Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови.

Тепер горе-батькові загрожує термін. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Наразі він перебуває під вартою.

Раніше стало відомо, що на Сумщині мати вбила двох новонароджених дітей.

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