У Києві загасили пожежу в ТРЦ: які наслідки (фото)

Постраждалих внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі немає.

Пожежу в одному із приміщень ТРЦ “Космополіт” у місті Києві загасили.

Про це в суботу, 13 січня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

“О 17:42 загоряння в одному із приміщень торговельного центру ліквідовано на площі 50 кв.м”, - йдеться у повідомленні.

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В ДСНС уточнили, що внаслідок пожежі в торговельно-розважальному центрі постраждалих немає.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу на 4-му поверсі торговельного центру на вул. Вадима Гетьмана надійшло до рятувальників в суботу, 13 січня. о 15:57. Під час гасіння пожежі було евакуйовано близько 200 осіб. На місці працювало 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

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