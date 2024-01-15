В Киевской области отец одним ударом убил собственного ребенка

Девочка плакала, а отец не смог ее успокоить.

В Киевской области 18-летний отец не смог успокоить младенца и ударил его. Удар оказался смертельным.

О жутком случае сообщили в полиции Киевской области.

"Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. К месту проживания семьи немедленно прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского управления полиции Киевщины.18-летний отец младенца пытался ввести следствие в заблуждение: фигурант рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у младенца", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии супруга вышла в магазин, а муж остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, отец ударил ее. После проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

Теперь горе-отцу грозит срок. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее стало известно, что на Сумщине мать убила двоих новорожденных детей.

Читайте также: