У Чорнобильському заповіднику помітили найменшу у світі сову: фото

У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили рідкісного сичика-горобця – найменшу сову фауни України. Довжина тіла сичика-горобця – 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна – 50-77 грамів.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото.

Розмір не заважає птаху успішно полювати на дрібних гризунів і не менш дрібних птахів. На заповідній території відомо про 39 місць перебування сичика. Загальна чисельність цієї мініатюрної сови може сягати 50-60 пар.

Сичик-горобець вперше був помічений на території Чорнобильської зони у 2017 році / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Зазначається, що птах внесений до Червоної книги України.

"Осінь. Жовтень. Околиці село Кам’янка. Співробітники Заповідника перевірили раніше відому гніздову ділянку сичика-горобця. Неподалік, метрів через 800, знайшли ще одне місце гніздування цього дрібного пернатого хижака", – розповіли у Заповіднику.

Як зазначили фахівці Заповідника, в обох випадках на голос прилітали по парі птахів. Самки по відношенню до самців поводились агресивно – нападали і, зчепившись кігтями, падали донизу. "Для самок сичика – це звична поведінка. Люблять вони ганяти "сильну стать", – уточнили в пресслужбі.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали природні явища казкової краси.

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