Пожежа в ТРЦ “Космополіт” у Києві: що відомо про постраждалих

За допомогою до медиків звернулося троє осіб.

Після пожежі, яка спалахнула в суботу, 13 січня, в торговельно-розважальному центрі “Космополіт”, медики надали допомогу трьом особам.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, зі скаргами на отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулися жінка та чоловік, які працюють у цьому закладі, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі.

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“Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися”, - повідомив Кличко.

Нагадаємо, пожежу, що виникла на 4 поверсі ТРЦ, ліквідували. Раніше з будівлі евакуювали близько 200 людей.

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