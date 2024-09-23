У Києві знову погіршилось повітря: влада звернулась до жителів

У КМДА дали рекомендації містянам до покращення ситуації зі станом повітря.

У Києві знову зафіксоване тимчасове погіршення стану повітря. Жителем столиці рекомендовано не провітрювати приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

Про це заявила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8:00 було зафіксовано підвищення концентрації зважених часток (пилу).

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Можлива причина тимчасового погіршення стану повітря – пожежі в екосистемі Київської області.

До покращення ситуації зі станом повітря у КМДА рекомендували:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

у разі наявності, увімкнути на максимум очищувач повітря.

За поточним станом якості повітря можна стежити у режимі реального часу за посиланням та у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, 21 вересня Київ увійшов до 20 міст світу із найзабрудненішим повітрям.

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