Над Київщиною з'явилися ворожі безпілотники

У регіоні працюють сили ППО.
Увечері в суботу, 21 вересня, під час оголошеної повітряної тривоги у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
У регіоні працюють сили ППО.
“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки”, - закликають в ОВА.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу для Київської області від ударних безапілотників.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ракетами та дронами.
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