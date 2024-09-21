Над Київщиною з'явилися ворожі безпілотники

Увечері в суботу, 21 вересня, під час оголошеної повітряної тривоги у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

У регіоні працюють сили ППО.

“Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки”, - закликають в ОВА.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу для Київської області від ударних безапілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня 2024 року росіяни атакували Україну ракетами та дронами.

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