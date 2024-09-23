В Киеве снова ухудшился воздух: власть обратилась к жителям

В КГГА дали рекомендации горожанам до улучшения ситуации с состоянием воздуха.

В Киеве снова зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы рекомендовано не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

Об этом заявила Киевская городская государственная администрация.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, к 8:00 было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

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Возможная причина временного ухудшения состояния воздуха – пожар в экосистеме Киевской области.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА рекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

при наличии, включить на максимум воздухоочиститель.

За текущим состоянием качества воздуха можно следить в режиме реального времени по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, 21 сентября Киев вошел в 20 городов мира с самым загрязненным воздухом.

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