В Киеве снова ухудшился воздух: власть обратилась к жителям

В КГГА дали рекомендации горожанам до улучшения ситуации с состоянием воздуха.
В Киеве снова зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы рекомендовано не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
Об этом заявила Киевская городская государственная администрация.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, к 8:00 было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Возможная причина временного ухудшения состояния воздуха – пожар в экосистеме Киевской области.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА рекомендовали:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- при наличии, включить на максимум воздухоочиститель.
За текущим состоянием качества воздуха можно следить в режиме реального времени по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, 21 сентября Киев вошел в 20 городов мира с самым загрязненным воздухом.
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